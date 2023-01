Juízes de MS julgam quase meio milhão de processos

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul concluiu o ano de 2022 com 429.123 processos julgados no 1º Grau, sendo 303.016 sentenças proferidas pela Justiça Comum e 126.107 pelos Juizados Especiais. Em relação a 2021, isso representa um aumento na produtividade de 25%.

Outros números também impressionam. Foram 449.137 decisões interlocutórias e 810.431 despachos dados pelos magistrados de 1º Grau no último ano, o que totaliza cerca de 1 milhão e meio de movimentações processuais registradas, sem contabilizar as realizadas nos Juizados Especiais.

A distribuição de ações foi, igualmente, recordista. Ao todo 458.163 novos processos foram apresentados ao Poder Judiciário de MS, sendo 348.508 de competência da Justiça Comum e 109.655 dos Juizados Especiais. Campo Grande foi a comarca que mais recebeu demandas, 209.343, o que representa 45% do montante geral. Ela foi seguida pelas outras comarcas de Entrância Especial: Dourados (7,8%), Três Lagoas (5%) e Corumbá (2,4%). Os demais 178.579 processos distribuídos, portanto, foram recebidos pelas outras 51 comarcas do Estado.

O ano de 2023 inicia, assim, com 843.715 feitos em andamento no 1º Grau da justiça estadual, sendo 705.914 na Justiça Comum e 137.801 nos Juizados Especiais. Desse total, 99,8% estão sendo trabalhados no formato eletrônico, deixando o TJMS a poucos processos de ser uma justiça 100% digital.

