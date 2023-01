Carlão confirma convocação de aprovados no último concurso

Carlão (PSB), presidente da Casa de Leis da Capital afirmou que em fevereiro 15 convocados do novo concurso serão chamados. Foram 8.129 inscritos, dos quais 5.054 fizeram a prova, o resultado foi homologado em setembro passado.

No próximo mês também começa o ano legislativo com sessões, discussões e análises de propostas legislativas que inicia no dia 02 com sessão solene.

Votações e apresentação de projetos devem acontecer no dia seguinte. O presidente não definiu data específica para posse dos aprovados.

