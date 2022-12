TJMS lança projeto de novo complexo arquitetônico

Foi apresentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul o projeto e local onde será construído o novo complexo administrativo e judicial, que irá abrigar estruturas do Poder Judiciário do Estado. O evento aconteceu no terreno de 65 mil m² doado pelo governo do estado, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A nova estrutura abrigará o gabinete dos desembargadores, além dos plenários para as sessões do órgão. Na ocasião o governador Reinaldo Azambuja que esteve presente e ressaltou a necessidade de ampliar as instalações para melhorar o atendimento a população, já que, nos últimos 15 anos (2007-2022), a Corte de Justiça Estadual teve um aumento de 50% no número de componentes.

“O Tribunal de Justiça necessita de novas construções, novos gabinetes, novos locais de atendimento tanto à população como ao colaborador e servidor do Poder Judiciário e hoje a gente lançou uma pedra fundamental, uma nova estrutura física construída aqui no Parque dos Poderes, com uma bela estrutura, respeitando o meio ambiente, com sustentabilidade”, disse.

O novo prédio será horizontal, integrando as partes externa e interna e reconhecendo o valor da natureza do Parque dos Poderes, que foi revitalizado pelo Governo do Estado em um investimento superior a R$ 20 milhões.

“Todos os edifícios fazem gestos. Um dos gestos desse povo prédio é de acolher as pessoas e a natureza. Ele tem uma viga que contorna a reserva natural. Isso é para dizer que o edifício da Justiça faz justiça também à natureza”, disse o arquiteto Gustavo Penna. Escolhido para fazer o projeto.

O novo complexo irá abrigar a (Ejud-MS) Escola Judicial de Mato Grosso do Sul o Pleno com 700 lugares e outros plenários, áreas de apoio e administração do órgão e a sede da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), além dos gabinetes dos desembargadores.

Para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Eduardo Contar, a atual estrutura ficou pequena para as necessidades daquele poder. Ele fez questão de destacar a parceria com o Poder Executivo que foi fundamental para permitir a construção do complexo.

“Próximo de encerrar seu governo como chefe do Poder Executivo, ao longo de dois mandatos, e nesses dois últimos de sua administração, tive a honra de me achar à frente do Poder Judiciário, e este Poder deve ser grato e reconhecer que muito foi feito para que a efetiva independência e harmonia dos Poderes prevalecesse durante este período, o que só trouxe ganhos e benefícios à sociedade sul-mato-grossense”, disse o desembargador.

Também participaram da cerimônia de lançamento da pedra fundamental os secretários Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica) e Ana Nardes (Administração e Desburocratização), a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, e o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, entre outras autoridades.