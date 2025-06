Jovem é presa em Dourados após tentar matar o marido com garrafa quebrada

Uma jovem de 20 anos foi presa na tarde desta terça-feira (17) acusada de tentar matar o marido, de 19 anos, durante uma discussão no bairro Jardim Piratinga, em Dourados. O rapaz sofreu duas perfurações no tórax e foi socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão ocorreu após um desentendimento entre o casal. A mulher relatou aos policiais que, durante a briga, quebrou uma garrafa e desferiu dois golpes no companheiro. Ainda segundo o relato dela, após a agressão, usou o mesmo objeto para ferir o próprio pulso.

A vítima foi levada às pressas para o Hospital da Vida, onde permanece internada em estado grave.

A autora foi detida ainda no local e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais