Campo Grande terá plantão de vacinação contra a gripe durante feriado de Corpus Christi

Para ampliar a cobertura vacinal contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande irá promover plantões de imunização durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A ação acontecerá entre os dias 19 e 21 de junho, em diferentes pontos da cidade.

Na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), a vacinação será realizada das 9h às 15h em um mercado localizado na Rua Santo Ângelo, nº 312, no bairro Coronel Antonino. Já no sábado (21), a aplicação das doses ocorrerá no Mercadão Municipal, das 9h às 16h, com apoio do ônibus da Cruz Vermelha Brasileira.

A vacina está disponível gratuitamente para toda a população a partir dos seis meses de idade. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identidade com foto. O atendimento será feito por ordem de chegada.

Segundo a Sesau, a iniciativa busca elevar a cobertura vacinal, que ainda está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Até esta terça-feira (17), Campo Grande aplicou 288.753 doses da vacina contra a gripe, sendo 224.110 em pessoas do grupo prioritário — o que representa uma cobertura de apenas 46,98%.

A vacina aplicada é trivalente, protegendo contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, e é considerada segura e eficaz pela comunidade científica.

Emergência em saúde

Em abril deste ano, a Capital decretou situação de emergência devido ao aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Naquele período, foram registradas 486 notificações e 66 mortes. Os vírus mais detectados nas análises foram Influenza A, Rinovírus e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), este último com impacto severo em crianças pequenas, especialmente menores de seis meses.

Como resposta, a Sesau instituiu um plano de contingência, incluindo a ampliação do atendimento pediátrico 24 horas nas UPAs Universitário e Coronel Antonino, além do Pronto Atendimento Infantil do CRS Tiradentes.

A vacinação segue sendo uma das principais estratégias para prevenir a propagação de vírus respiratórios e evitar complicações graves, sobretudo entre os públicos mais vulneráveis.

