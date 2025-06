Dupla é presa por morte de morador de rua em Deodápolis em crime motivado por dívida de drogas e bebida

Dois homens, de 51 e 47 anos, foram presos nesta terça-feira (17) pela Polícia Civil de Deodápolis, cidade a 265 quilômetros de Campo Grande, acusados de envolvimento na morte de um morador de rua ocorrida no dia 24 de abril deste ano. O crime teria sido motivado por uma dívida relacionada ao consumo de drogas e bebidas alcoólicas.

Durante as investigações, os suspeitos foram identificados e, ao serem ouvidos, confessaram o homicídio. Eles foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo a polícia, a arma usada no assassinato foi uma pedra.

O caso veio à tona quando a sobrinha da vítima procurou a delegacia local. À polícia, ela contou que soube da morte do tio, mas não obteve detalhes sobre o ocorrido. No boletim de ocorrência, consta que o homem sofreu três perfurações graves, sendo uma delas próxima ao coração e outra que atingiu o pulmão.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a unidade de saúde de Deodápolis. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida ao Hospital da Vida, em Dourados, onde permaneceu internada na UTI por cerca de 30 dias, mas não resistiu e morreu.

Com a prisão dos dois acusados, a Polícia Civil considera o caso esclarecido e segue com os trâmites legais para a conclusão do inquérito.

