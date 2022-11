Médicos denunciam falta de medicamentos e insumos em UPA’s da Capital

O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed) recebeu na manhã de hoje (24), uma denúncia dos profissionais de saúde relatando sobre a falta de remédios nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande. O Conselho Regional de Medicina (CRM) foi acionado, onde será aberta uma uma investigação para apurar o caso.

“Recebemos essas denúncias via WhatsApp de médicos relatando sobre a falta de diversos medicamentos de uso contínuo. Os próprios colegas relataram que estão tirando dinheiro do próprio bolso para comprar esses remédios, disse o Presidente do Sinmed, Marcelo Santana, ao Portal O Estado Online.

Nesta lista recebida pelo Sindicato estão informado que já estão em falta os seguintes remédios: plasil e bromoprida, usados para tratar enjoos e náuseas; NaCl, para reposição de sódio; KCL, para reposição de potássio; lidocaína, anestésico indicado para realização de exames e instrumentação, como intubação endotraqueal; e salbutamol, usado para cessar crises de broncoespasmos.

“Todos esses remédios citados já não existem mais nas unidades de saúde, por isso os médicos estão comprando do próprio bolso para que não falte para a população. Iremos realizar uma vistoria nas unidades de saúde e ver o que podemos fazer para que esse problema não se agrave ainda mais e não chegue diretamente para a população”, relatou o presidente da Sinmed.

O problema não é só a falta de remédios. De acordo com Sindicato, a outra denúncia é a falta de insumos para realizar os exames de Raio-X. “Vamos apurar esse caso, mas chegou até a gente que já está em falta o programa que faz o raio-X. Segundo os médicos que não quiseram divulgar os seus nomes, relataram que isso tem gerado um atraso no atendimento para quem precisa passar por esse procedimento”, detalhou.