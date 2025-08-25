Interior de MS registra incêndio em ônibus escolares de Juti e acidente com veículo que transportava atletas em Ribas do Rio Pardo

O fim de semana foi marcado por dois episódios envolvendo veículos de transporte coletivo em cidades do interior de Mato Grosso do Sul. Em Juti, dois ônibus escolares foram incendiados na madrugada de sábado (23), enquanto em Ribas do Rio Pardo, um veículo que levava atletas e comissão técnica do time Ribas Futsal se envolveu em um acidente na madrugada de domingo (24).

Incêndio em ônibus escolares de Juti

Os dois ônibus, que integravam a frota própria da Prefeitura de Juti, estavam estacionados em frente ao Paço Municipal quando as chamas começaram. Os veículos, adquiridos com recursos federais e contrapartida da prefeitura, ficaram totalmente destruídos.

O fogo foi percebido por servidores e moradores próximos, que acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. As equipes controlaram o incêndio, isolaram a área e acionaram a perícia estadual para investigar as causas.

O prefeito Gilson Cruz (PSDB) esteve no local logo pela manhã e lamentou o ocorrido.

“É inadmissível que o patrimônio público, conquistado com tanto esforço e destinado a atender nossas crianças e jovens, seja alvo de um ato criminoso como este. Esses ônibus fazem falta à comunidade estudantil, mas não vamos permitir que atos de vandalismo enfraqueçam o nosso trabalho. Estamos tomando todas as providências para que os responsáveis sejam identificados e punidos”, declarou.

A prefeitura afirmou que busca alternativas para garantir a continuidade do transporte escolar e pediu apoio da população com denúncias que possam auxiliar nas investigações.

Acidente com ônibus do Ribas Futsal

Já em Ribas do Rio Pardo, a 98 km da Capital, o ônibus que transportava atletas e comissão técnica do Ribas Futsal se envolveu em um acidente na BR-262 na madrugada de domingo (24). O grupo retornava de Três Lagoas, onde havia disputado as quartas de final da Liga MS de Futsal.

Segundo a administração municipal, o acidente aconteceu após uma carreta realizar uma conversão irregular no entroncamento de uma empresa, atingindo o veículo da equipe.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a prefeitura destacou que a experiência do motorista da Sejel (Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer) foi fundamental para evitar maiores consequências.

Após o impacto, a empresa responsável pelo transporte prestou assistência no local, e a Prefeitura disponibilizou duas vans para levar os atletas e a comissão técnica de volta a Ribas do Rio Pardo. Todos já retornaram para casa.

