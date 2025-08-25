Acrissul debate com AGEMS a descarbonização da produção agropecuária de MS

O Comitê Estadual de Biogás e Biometano de Mato Grosso do Sul participou de reunião estratégica com a Acrissul e a StoneX Brasil, avançando no alinhamento para fortalecer a participação no Comitê e articular soluções conjuntas voltadas à descarbonização e ao desenvolvimento do mercado de créditos de carbono.

Esse diálogo reafirma o papel do Comitê como espaço de integração entre o setor produtivo, instituições e empresas, criando pontes para transformar desafios ambientais em oportunidades sustentáveis e inovadoras para o Mato Grosso do Sul.

Participaram do encontro: Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da AGEMS; Karen Carvalho, StoneX Brasil; Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul; Homero Figliolini, coordenador do Departamento do Pantanal da Acrissul; Adriana de Vito, assessora da Diretoria de Gás, Energia e Mineração da AGEMS; Fabíola Porcaro de Abreu, representante do Comitê de Biogás e Biometano / Assessora da Diretoria de Gás, Energia e Mineração da AGEMS.