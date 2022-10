Inscrições para mestrado e doutorado na UFMS

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de 1.228 vagas de mestrado e doutorado UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em todas as áreas do conhecimento. Há vagas para Aquidauana, além dos municípios de Campo Grande, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Corumbá. O ano letivo terá início no primeiro semestre de 2023. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso de mestrado ou doutorado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia até 6 de novembro de 2022. O ano letivo terá início no primeiro semestre de 2023. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso de mestrado ou doutorado.

Estudantes que estão no último semestre da graduação e desejam ingressar no mestrado e candidatos que estão no último semestre do mestrado e desejam entrar no doutorado, podem realizar a prova, e, se aprovados, devem portar diploma e histórico escolar no ato da matrícula.

As etapas do processo seletivo são prova de línguas (inglês ou espanhol) e avaliação de mérito (prova específica, análise do currículo lattes, apresentação de pré-projeto e uso de nota de provas nacionais da área).