MS recebe 1º medicamento destinado a Covid-19

O medicamento Baricitinibe 4mg comprimido, utilizado no tratamento de pacientes adultos com Covid-19 hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou que necessitam de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva já foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) a cinco hospitais de Mato Grosso do Sul. O medicamento foi uma doação enviada pelo Ministério da Saúde.

É a primeira medicação para Covid-19 disponibilizada pelo SUS especificamente para tratamento da Covid-19 em pacientes adultos hospitalizados que ainda não estão na forma mais grave da doença e que podem se beneficiar do tratamento.

O baricitinibe 4mg é o primeiro medicamento para o tratamento da Covid-19 incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – já tem registro no Brasil com indicação para artrite reumatoide ativa moderada a grave e dermatite atópica moderada a grave. A liberação ocorreu pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde.

O medicamento é um inibidor seletivo e reversível das enzimas janus quinases (JAKs), em especial JAK 1 e 2, responsáveis pela comunicação das células envolvidas na hematopoese (processo de formação e desenvolvimento das células do sangue), na inflamação e na função imunológica (função de defesa do corpo).

O Ministério da Saúde enviou à Secretaria de Estado de Saúde, 3.480 comprimidos, correspondendo a 249 tratamentos, até que as instituições hospitalares organizem seus processos aquisitivos e possam ofertar o medicamento na lógica usual da assistência hospitalar.

Considerando as decisões da Comissão Intergestores Bipartite, que tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o Baricitinibe, os hospitais escolhidos para receber o medicamento foram: Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, ambos em Campo Grande; Hospital Regional Dr Jose de Simone Netto, de Ponta Porã; EBSERH Hospital Universitário Grande Dourados e Hospital Municipal de Naviraí.