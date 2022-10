Vídeo: Irmão de estudante morto clama por justiça

O Portal O Estado Online recebeu manhã de hoje (27), um vídeo do irmão de Anderson Hugo, o estudante de medicina encontrado morto em uma estrada vicinal de Pedro Juan Caballero. A vítima teve a cabeça esmagada por uma pedra encontrada ao lado do corpo. O estudante e medicina foi enterrado no último dia 20, na cidade de Tavares, no sertão da Paraíba;

De acordo com as investigações da Polícia paraguaia em conjunto com a Polícia Civil brasileira, Anderson tinha passado a noite do último dia 15 de outubro, em um bar localizado na Avenida Brasil, na região central de Ponta Porã. Imagens de câmera de segurança mostra Anderson ao lado de Moroni Dener Rodrigues Romero, de 22 anos.

Anderson e Moroni caminha até o lado de fora da balada, quando o estudante foi levado até um veículo, de modelo WV/ Golf e colocado no banco de trás. Anderson entrou no carro com mais dois homens e saíram do local. O corpo do jovem foi encontrado horas após em uma estrada vicinal de Pedro Juan Caballero.

Em investigações, Moroni se apresentou na Polícia e acabou ficando preso, acusado de participação no crime. Anteontem, a Polícia Nacional prendeu Silvano Meires Araújo, 35. Ele disse a polícia que conduzia o veículo neste dia.

O outro suspeito que saiu no banco de trás do passageiro até o momento não foi localizado. O veículo que está no nome da ex-mulher desse suspeito que ainda não foi encontrado. O carro foi apreendido na tarde de ontem e passou pela perícia técnica que constatou o automóvel que aparece nas imagens.

Acompanhe abaixo o vídeo em que Higo Felix, irmão de Anderson Hugo, aclama por justiça.

Segundo os familiares de Anderson Hugo, relataram a imprensa que o jovem estava no Paraguai há dois meses. Ele se mudou para Pedro Juan Caballero no último dia 4 de agosto para finalizar a faculdade de medicina pela UASS (Universidade Autônoma San Sebastian), iniciada a longa distância por conta da pandemia de Covid-19.

Anderson trabalhou como enfermeiro no município de Tavares (PB), quando atuou na linha de frente da covid-19, quando decidiu cursar medicina para ajudara salvar pessoas.

O corpo do jovem foi enterrado no último dia 20, no cemitério municipal da cidade. No caixão, familiares e amigos estenderam uma bandeira do arco-iris, conhecida como símbolo do orgulho gay.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.