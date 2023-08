Inscrições abertas par o Prêmio MS Industrial de Jornalismo

Seguem abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio MS Industrial de Jornalismo. Com o tema principal “A indústria de MS é verde”, o prêmio oferece R$ 160 mil aos autores das melhores reportagens que abordem as ações da indústria sul-mato-grossense para se tornar cada vez mais limpa, sustentável e socialmente responsável.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://premiomsindustrial.com.br/. As reportagens poderão abordar os seguintes subtemas: agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa), inovação, economia de baixo carbono, conservação florestal, economia circular, desenvolvimento sustentável, transição energética ou sustentabilidade industrial.

Serão aceitos trabalhos veiculados entre 5 de janeiro e 15 de setembro de 2023, em revistas, sites, jornais, rádios ou TVs sediadas em Mato Grosso do Sul.

Profissionais interessados em participar do prêmio poderão concorrer nas categorias Telejornalismo, Fotojornalismo, Jornalismo Impresso, Jornalismo Impresso ou Radiojornalismo. A concorrência será unificada entre Capital e interior apenas nas categorias Telejornalismo e Fotojornalismo.

Aos vencedores na modalidade Capital (categorias Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Fotojornalismo, Radiojornalismo e Internet), serão distribuídos R$ 12 mil ao primeiro colocado e R$ 6 mil ao segundo colocado. Já para os vencedores na modalidade Interior (Jornalismo Impresso, Radiojornalismo e Internet), o primeiro colocado receberá R$ 10 mil, e o segundo, R$ 5 mil.

Haverá ainda a entrega de R$ 25 mil ao grande vencedor do Prêmio MS Industrial de Jornalismo, escolhido pelo júri dentre todas as modalidades. Confira os detalhes do regulamento no site oficial do prêmio.

Sobre o prêmio

Desde 2011 valorizando o trabalho dos profissionais da imprensa sul-mato-grossense, o Prêmio MS Industrial de Jornalismo teve sete edições realizadas. Nesse período, 378 reportagens concorreram a mais de R$ 920 mil em valores atualizados.

