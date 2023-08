TRE-MS realiza ação em comemoração do Dia dos Povos Indígenas

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), realizou, na tarde quarta-feira (9), a ação “Cidadania aos Indígenas”, que teve lugar na Escola Estadual Sulivan Silvestre Oliveira, no loteamento indígena Marçal de Souza, em Campo Grande.

Na ocasião, 62 alunos da etnia Terena participaram de uma aula sobre cidadania, ministrada pelo professor Elson, falante do idioma terena. Na mesma oportunidade, os estudantes também puderam aprender sobre o funcionamento da urna eletrônica. Ao final do evento, houve uma apresentação de dança típica dirigida por um cacique da etnia.

Estreitamento

A criação de medidas específicas para facilitar o acesso dos povos indígenas aos procedimentos eleitorais e a promoção de diálogo entre as autoridades eleitorais e as lideranças indígenas são passos cruciais no caminho de fortalecimento da democracia e igualdade de representação. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral tem estreitado os laços com esses povos, reconhecendo a importância de sua participação ativa nos processos democráticos.

Dia Internacional dos Povos Indígenas

Como forma de reconhecer a importância dos povos originários e a necessidade de protegê-los, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 9 de agosto para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas.

Em relatório recente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os indígenas sul-mato-grossenses correspondem a 4,22% da população, sendo 116.346 mil pessoas, presentes em 32 territórios e divididos em oito etnias: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e Guató.

