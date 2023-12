Indicadores de endividamento e inadimplência caem em agosto

Em agosto houve queda nos indicadores de endividamento e inadimplência em Mato Grosso do Sul, de acordo com a PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência) da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

De acordo com a pesquisa, 57,4% dos entrevistados informam terem dívidas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros.

O índice é abaixo de julho, quando eram 59%. Em relação ao indicador de inadimplência, 28,8% dos endividados informaram em agosto ter contas em atraso, contra 30,5% no mês anterior. O índice dos que informaram que não teriam condições de pagar as contas caiu de 14,1% para 13,5%.

“Apesar disso, é importante observar que há um aumento no indicador de inadimplência quando comparado a agosto do ano passado, quando 26,7% informaram contas em atraso e 11,6% que não teriam condições de pagar”, pontua a economista Regiane Dedé de Oliveira, do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS.

O cartão de crédito segue como meio campeão de endividamento, apontado por 68,2%, seguido dos carnês, 18,6% e financiamento de casa, 10,5%.

