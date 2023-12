Polícia civil e força tática prendem suspeito de tráfico de drogas em Deodápolis

Na noite do último sábado (02/09), a Delegacia de Polícia Civil do município de Deodápolis, com o apoio da equipe da Força Tática da Polícia Militar, realizou a prisão em flagrante de um homem de 21 anos que estava envolvido na venda de cocaína por meio de uma rede social. O suspeito, morador da cidade, vinha sendo monitorado pelos investigadores por vários meses.

A operação resultou na apreensão de evidências significativas relacionadas ao tráfico de drogas. O suspeito foi flagrado com 14 trouxinhas de cocaína, um celular contendo o vídeo que ele havia divulgado na rede social, um caderno com anotações sobre as vendas, um cartão de banco utilizado para manusear a substância, pedaços de sacolas para embalar a droga, uma balança de precisão e um prato de vidro utilizado para pesagem. Além disso, foram apreendidos R$ 32,00 e 20 pesos argentinos.

O delegado Anderson Farias, responsável pelo caso, explicou que a equipe de investigação vinha acompanhando as atividades ilícitas do indivíduo, que anunciou a venda de cocaína através de códigos no aplicativo WhatsApp. O delegado plantonista naquela noite, Dr. Marcos Ibaré, acionou a equipe da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar de Fátima do Sul para efetuar o flagrante.

Nessa última terçs-feira (05/09), o suspeito compareceu a uma audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva decretada. Ele será transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados, aguardando o desenrolar do processo judicial.

Com informações da Depac