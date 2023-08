Incêndio se alastra em vegetação e ameaça residencial em Nova Andradina

O Corpo de Bombeiros Militar com apoio de caminhão-pipa vêm controlando um incêndio que vem atingindo uma vegetação próxima à região do residencial Portal do Parque, nesta sexta-feira (18), em Nova Andradina, a aproximadamente 299 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Jornal da Nova, o fogo passou bem próximo das casas. De acordo com a corporação, há outras três ocorrências de incêndios em andamento no município, sendo as outras duas em assentamentos rurais.

Com risco de ventos de até 100km/h em algumas regiões do Estado, o dia em Mato Grosso do Sul está propício para incêndio florestal devido o tempo extremamente seco e o vento forte. O Corpo de Bombeiros Militar alerta a população para evitar colocar fogo, sob qualquer hipótese.