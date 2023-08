“MS Vacina Mais” em Três Lagoas promove ampla imunização contra Influenza e Covid-19 neste sábado

Neste sábado, 19 de agosto, os moradores de Três Lagoas terão a oportunidade de participar da mais recente edição do “MS Vacina Mais”. O evento, que ocorrerá na Feira Turística Central, das 06h às 11h, é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e oferecerá uma gama de vacinas, incluindo as contra Influenza, Covid-19 e todas as presentes na carteira vacinal.

A adesão do município ao Programa do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), visa intensificar a cobertura vacinal em todo o estado, fortalecendo a proteção contra doenças transmissíveis.

O cenário atual em Três Lagoas mostra que a taxa de cobertura vacinal está abaixo do desejado, especialmente entre a população infantil. É notável que vacinas vitais, como a de Febre Amarela, não atingiram as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Esse quadro de baixa imunização pode abrir espaço para o ressurgimento de doenças que já haviam sido erradicadas no país, representando um risco à saúde pública.

Para garantir que as crianças com menos de seis anos de idade recebam as doses adequadas, é fundamental que os responsáveis levem o cartão de vacinação no momento da imunização. Para os demais grupos, basta apresentar um documento de identificação.

A iniciativa “MS Vacina Mais” está organizando um drive-thru para facilitar o acesso à vacinação. Os moradores podem comparecer à Feira Central Turística, localizada na Avenida Rosário Congro, s/n, no Centro da cidade, entre as 06h e 11h deste sábado, para receber as doses necessárias.

Com informações Prefeitura de Três Lagoas