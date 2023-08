Braga Neto virá no MS na próxima semana

O secretário nacional de relações institucionais do Partido Liberal (PL), Braga Netto, estará em Campo Grande, entre os dias 21 e 23 de agosto.

O objetivo da visita é fortalecer o PL no estado, promover alinhamentos estratégicos com líderes locais, além de discutir planos de atuação e as diretrizes do presidente nacional do Partido, Valdemar Costa Neto, para as eleições de 2024.

O presidente estadual do PL, o deputado federal Marcos Polon, irá acompanhar Braga Netto nas agendas ao longo dos dias. O primeiro encontro, na manhã de segunda-feira (21), será uma visita ao vice-governador do estado, José Carlos Barbosa. Em seguida, Braga Netto participa de uma reunião na Federação da Agricultura e da Pecuária (FAMASUL).

Na parte da tarde, o secretário se reúne com prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).

Na terça-feira (22), o primeiro encontro será com deputados federais e estaduais para apresentação do planejamento estratégico do Partido Liberal. Após este compromisso, o secretário segue para uma visita institucional à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), onde deverá se encontrar com parlamentares estaduais.

O secretário se reunirá também com empresários do estado para debater os desafios e oportunidades do setor. A terça-feira se encerra com uma visita ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) e ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O último compromisso de Braga Netto em Campo Grande será uma reunião, na quarta-feira (23), com membros da diretoria da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul (FIEMS), na sede da instituição.

