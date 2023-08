Com mudança no tempo prevista, MS tem alerta de vendaval e tempestade

Para quem saiu de casa hoje, a mudança climática já está dando as caras, devido aos ventos que podem ser sentidos desde o início da manhã. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de vendaval e tempestades para Mato Grosso do Sul, com ventos que podem chegar até 100km/h.

O alerta de vendaval indica risco de ventos variando entre 60 km/h e 100km/h, o que possibilita risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerias em edificações e plantações. O aviso vale para 64 municípios do Estado e deve durar até às 10h de amanhã (19).

O segundo alerta divulgado pelo Instituto é o de tempestade, com início às 15h desta sexta-feira. Além dos fortes ventos, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo, condições que propiciam o corte de energia elétrica, estragos em plantações e alagamentos.

Conforme o aviso, mais de 50 municípios podem ser atingidos pela tempestade. A orientação é que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e outdoors. Também é recomendado que desligue aparelhos elétricos da tomada ou se possível o quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Mudanças

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade. Em conjunto a esses sistemas, há também o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai que favorecem essas condições climáticas.

A chuva deve começar entre a tarde e a noite da sexta-feira (18) avançando para as demais regiões durante o sábado (19). Já no domingo (20) as chuvas retornam principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do MS. As temperaturas também devem apresentar leve queda, principalmente para a região sul, que deve registrar mínima de 12°C no fim de semana.