Incêndio destrói dois micro-ônibus de transporte escolar

Dois micro-ônibus da marca Volare, que pertence a Secretária Municipal de Educação ficaram completamente destruídos pelo fogo, após serem destruídos pelo fogo, no estacionamento de artefatos da Prefeitura Municipal de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

As chamas foram vistas de longe, quando testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio. “Quando nós chegamos no local, constatamos os fatos que haviam dois ônibus escolares em chamas. Rapidamente fizemos isolamento do local e armamos uma linha para combate, até a extinção das chamas”, relatou ao site site O Pantaneiro

De acordo com o delegado Luis Fernando Domingos Mesquita, da 1º Delegacia da Polícia Civil, informou que as providências foram tomadas e já iniciou uma investigação para saber as causas do incêndio. “Agora tudo será apurado. Ainda não tem como apontar a causa do incêndio. A perícia criminal que vai dizer, com base no laudo, será elaborada com base no trabalho que foi iniciado. Quando tivermos mais informações, a polícia civil vai repassar essas informações para mídia local.”

A Secretária Municipal de Educação do município, Wilsandra Beda, falou sobre o ocorrido ao site local. “O mais importante é que as crianças não vão ficar a desassistidas, vamos colocar ônibus para repor esse dois e também não houve danos humanos, bens a gente coloca novos, vamos ver o que vamos conseguir fazer”, pontuou.

