Mato Grosso Sul conquista 177 medalhas em Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

Mato Grosso do Sul voltou do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Desportivo, com 177 medalhas, sendo 76 de ouro, 54 de prata e 47 de bronze. A competição foi realizada no último final de semana, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

O desempenho dos competidores do Estado, garantiu Mato Grosso do Sul no troféu geral das classes adulto, juvenil e máster, além do título no estilo no-gi (lutas sem quimono). O Estado ainda assegurou o vice-campeonato nas categorias mirim ao infanto, envolvendo jovens de seis a 15 anos. Ao todo, 150 atletas representaram Mato Grosso do Sul no Mundial, com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Na terceira edição do Desafio Superlutas, a seleção de Mato Grosso do Sul enfrentou o Rio Janeiro e por pouco não conquistou mais um troféu. O placar foi de 3 a 2 para a equipe da casa. Mesmo assim, o presidente da Federação Sul Matogrossense de Jiu-Jitsu (FSMJJ), Fábio Rocha, saiu satisfeito com o resultado. “Foram lutas muito duras e fomos vencidos no desempate. Mas nas categorias demos um show. Foi melhor do que esperávamos”.

