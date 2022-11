Semana será marcada pelo calor e pancadas de chuvas em MS

Das 16h às 21h desta segunda-feira (28), Campo Grande e outros municípios da região central de Mato Grosso do Sul receberam um alerta de chuva, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40-60 km/h, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística).

Nos próximos dias, as regiões sul, central, norte e nordeste promete pancadas de chuvas isoladas devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica aliado ao aquecimento diurno.

A partir da quinta-feira (01) há probabilidade de chuvas e tempestades, com destaque na região centro-norte do estado devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao aquecimento diurno e um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Durante esta semana, as temperaturas estarão em elevação, tanto as mínimas quanto as máximas, podendo atingir valores acima de 34-36°C, principalmente, nas regiões norte e pantaneira. A umidade relativa do ar deverá ficar baixa, entre 15-30%.

Terça-Feira (29/11) e Quarta-Feira (30/11): Previsão de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas nas regiões centro-norte, bolsão e leste devido a presença de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao aquecimento diurno.

Esperam-se temperaturas mínimas entre 19/20°C e máximas de até 32°C na região sul. E na região norte, esperam-se mínimas entre 20/25°C e máximas de até 37°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de 33°C.

São esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%, com destaque na região centro-norte do estado. Em grande parte do estado, os ventos estarão variáveis, no começo do dia atuam do quadrante leste e durante o dia giram para o quadrante oeste. São previstas rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podendo atingir valores entre 60-70 km/h.

Quinta-Feira (01/12): A previsão do tempo indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a pontualmente moderada e tempestades acompanhadas

de raios e rajadas de vento.

São esperadas temperaturas mínimas entre 21/22°C e máximas de até 34°C nas regiões sul e leste do estado. Na região norte, mínimas entre 21/24°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e localmente podem atingir valores acima de 60 km/h.