Identificada às 4 vítimas do grave acidente na MS-386

Foram identificados na tarde de hoje (15), as quatro vítimas, que morreram, em um grave acidente, na noite de ontem (14), na MS-386, próximo ao distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. Um dos veículos envolvivido no acidente, capotou diversas vezes, arremessando as vítimas para um matagal as margens da rodovia.

Segundo o Instituto de Medicina Legal (IML) de Ponta Porã, as vítimas são:

Douglas Morel Arevalo, 24 anos

Tainara Savara Palacio, 24 anos

Luciana Ferreira de Lima, 43 anos

Agnaldo Alves de Souza, 46 anos

Uma criança de 4 anos, é uma das vítimas do acidente. Segundo o boletim de ocorrência, registrado na 1º Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, ela foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital do município com fraturas no fêmur e sem os movimentos da perna para baixo. A menina foi medicada e levada até a pediatria, onde segue em observação, mas sem risco de morte

O acidente

O grave acidente aconteceu na noite de ontem (14), matou quatro pessoas, e deixou uma criança de 4 anos ferida, na MS-386, próximo ao distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. Segundo a polícia, as vítimas foram arremessadas enquanto o veículo capotava as margens da rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 20h, de ontem, mas as vítimas foram encontradas na manhã de hoje (15), quando moradores da região de Zanga Pitã, que passavam pelo local, deparou com o veículo todo destruído em meio ao matagal, as margens da rodovia.

Segundo informações apuradas pelo Ponta Porã Informa, o condutor do veículo, de modelo Volkswagen Fox, perdeu a direção após colidir contra uma motocicleta. O carro avançou por uma plantação de soja, capotando várias vezes. O veículo foi parar a mais de 100 metros do local da batida. As vítimas, foram arremessadas, enquanto o veículo capotava.

A menina, que estava na motocicleta com os pais, foi encaminhada ao hospital com fraturas no fêmur, e está em observação no hospital da cidade.

Veja também: Acidente entre carro e moto mata quatro pessoas na MS-386

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.