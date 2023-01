Funtrab disponibiliza amanhã mais de 1,2 vagas de emprego na Capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece amanhã (16), 1.217 vagas de empregos em Campo Grande. Na lista tem banhista de animais doméstico, camareira de hotel, arte-finalista e cargos de gerência e outras áreas.

Segundo a Funtrab, também há vagas para PcD (pessoas com deficiência), como para agente administrativo e ajudante de carga e descarga de mercadoria. Também há estágios em Direito, além além de auxiliar administrativo, auxiliar de arquitetura e em eletromecânica.

O agendamento para receber orientações sobre as vagas é pelo meio do aplicativo “MS Contrata+”. Após o agendamento, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Agência está localizada na Rua 13 de maio, 2773. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Segundo a Funtrab, também há vagas para PcD (pessoas com deficiência), como para agente administrativo e ajudante de carga e descarga de mercadoria. Também há estágios em Direito, além de auxiliar administrativo, auxiliar de arquitetura e em eletromecânica.

Há vagas para áreas mais amplas como chefe de cozinha, costureira de máquina industrial, faturista e governanta de hotelaria.

Acompanhe a lista completa aqui.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.