Após discussão, jovem é morto a tiros em frente de conveniência

Um jovem de 22 anos, foi morto a tiros na madrugada de hoje (15), após uma discussão em um bar de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o autor do crime até o momento não foi localizado.

Conforme informações do O Correio News, o jovem iniciou uma discussão com outro rapaz, por motivos relacionada a droga. No momento da discussão, a vítima foi atingida por tiros de arma de fogo. O jovem foi atingindo no peito, nas costelas e nas costas.

O estabelecimento possui câmeras de segurança que poderão ajudar para chegar até o autor do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

