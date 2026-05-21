Humap-UFMS promove homenagem às doadoras de leite humano em programação especial alusiva ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano

Evento valoriza o gesto solidário das mães doadoras e destaca a importância do leite humano para a recuperação e desenvolvimento de recém-nascidos internados

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/HU Brasil), por meio do Banco de Leite Humano, realizará no próximo dia 28 de maio, às 14h30, uma programação especial em homenagem às doadoras de leite humano, em alusão ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano.

A ação acontecerá na Sala de Atividades da UTIN do Humap-UFMS e foi preparada com o objetivo de acolher, agradecer e reconhecer a generosidade das mulheres que contribuem diariamente para salvar vidas por meio da doação de leite humano.

A programação contará com recepção das doadoras, apresentação da equipe do Banco de Leite Humano, roda de conversa com o tema “Leite Humano: A Conversa que Une Mães pela Vida”, momento de autocuidado e maquiagem para as participantes, além de vídeo de agradecimento, sorteio de brindes e coffee break.

O leite humano é considerado um alimento essencial para o desenvolvimento saudável de recém-nascidos, especialmente os prematuros internados em unidades neonatais. A doação auxilia diretamente na recuperação desses bebês, oferecendo nutrientes e proteção imunológica fundamentais nos primeiros dias de vida.

A superintendente do Humap-UFMS/HU Brasil, Dra. Andrea Lindenberg, destaca a relevância da iniciativa e o impacto do gesto das doadoras.

“Cada doação representa cuidado, acolhimento e esperança para muitas famílias. É um gesto que ultrapassa barreiras e transforma vidas diariamente dentro da nossa unidade neonatal”, afirma.

A equipe do Banco de Leite Humano reforça que mulheres saudáveis, que estejam amamentando e produzindo leite além da necessidade do próprio bebê, podem se tornar doadoras. Todo o processo é orientado pela equipe especializada do hospital.

Além de homenagear as doadoras, o encontro busca sensibilizar a população sobre a importância da doação de leite humano e ampliar a rede de solidariedade em apoio aos bebês que necessitam desse alimento.

Serviço

Evento: Homenagem às Doadoras de Leite Humano

Data: 28 de maio

Horário: 14h30

Local: Sala de Atividades da UTIN – Humap-UFMS/HU Brasil

Entrada: Evento voltado às doadoras convidadas pelo Banco de Leite Humano do hospital.

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