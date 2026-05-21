Motorista de aplicativo é preso suspeito de se masturbar durante corrida na Capital

Passageira relatou que homem se masturbou durante quase todo o trajeto entre os bairros Vilas Boas e Nova Lima na Capital

Nesta quarta-feira (20), um motorista de aplicativo, de 30 anos foi preso suspeito do crime de importunação sexual. O caso chegou a polícia, após a vítima acionar diretamente equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), em Campo Grande,

No relato, foi dito que durante uma corrida realizada por aplicativo de transporte, o motorista teria se masturbado dentro do carro na sua frente. O crime teria ocorrido durante trajeto entre os bairros Vilas Boas e Nova Lima na Capital.

A vítima ainda disse que após cerca de quatro minutos do início da corrida, ela percebeu que o condutor do veículo, um GM/Onix branco, estaria se masturbando enquanto dirigia.

O homem teria mantido a conduta obscena durante praticamente todo o percurso, que durou aproximadamente 15 minutos.

A polícia obteve informações constantes no aplicativo de transporte e foram realizadas checagens nos sistemas policiais, que localizaram e identificaram o homem.

Ele foi capturado, preso em flagrante e conduzido para a 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) onde foi autuado por importunação sexual, onde permanecendo. Na ocasião, dois aparelhos celulares foram apreendidos.

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