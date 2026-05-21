Nikolas Ferreira será condecorado com melhada pela Câmara Municipal

Nikolas Ferreira participa de evento na Capital entre os dias 22 e 23 de maio

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta quinta-feira (21), a Medalha Arlindo de Andrade Gomes por meio de Decreto Legislativo (3190) ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A medalha é uma condecoração legislativa da Câmara usada para reconhecer contribuíções e pessoas que se destacam por serviços relevantes prestados. Costuma ser entregue a profissionais, autoridades, instituições ou cidadãos.

A proposta foi assinada pelos vereadores André Salineiro, Ana Portela, Herculano Borges, Wilson Lands, Maicon Nogueira e Leinha.

O PL de Decreto Legislativo nº 3.188/26 foi proposto pelo vereador Rafael Tavares e contempla também o deputado federal Guilherme Muraro Derrite (PP-SP) com o título de “Visitante Ilustre”.

Nikolas estará na Cidade Morena entre os dias 22 e 23 de maio, como um dos palestrantes da 15ª edição do Know How Experience, evento que reúne lideranças.

O deputado demonstrou força ao conseguir mobilizar a base do ex-presidente Bolsonaro em janeiro de 2026, saindo no dia 19 de Paracatu (MG) com destino a Brasília (DF).

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