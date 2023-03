Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros estão tensos e o dia pode raiar meio zicado, mas quem decide se tira o pé da cama como arianjo ou satanáries é você, bebê! O seu jeito pode ficar impaciente e esquentadinho logo cedo e convém pegar mais leve para não se estressar. O recado vale tanto para a vida pessoal quanto profissional, por isso é bom se precaver e não esticar a corda, sobretudo com chefes e pessoas influentes. Ainda bem que o astral melhora no decorrer do dia e bagacinhas serão superadas sem maiores problemas. Tarde proveitosa para lidar com interesses financeiros, negociações e acordos. O amor começa o dia numa vibe tensa, mas depois o clima fica mais harmonioso e tudo deve fluir numa ótima com o crush ou o xodó.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Bora ouvir os conselhos do céu e ter mais jogo de cintura nas primeiras horas, tourinho! Se insistir em bater na mesma tecla, pode se irritar ainda mais e enfrentar contrariedades, então, não custa esperar o dia melhorar e ele vai, viu? O trabalho pode exigir mais atenção pela manhã e o período também não será muito favorável para resolver assuntos que fogem do seu controle. Mas depois o cenário muda e aí sim as coisas vão caminhar do jeitinho que você espera. O serviço vai render, grana pode aparecer e até a sua saúde ficará mais protegida. Para se entrosar numa boa com as pessoas queridas e o mozão, vale diminuir a teimosia. O romance e a paquera vão contar com mais estímulos depois do almoço.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Respira e não pira, minha consagrada! Tensões podem aflorar logo cedo e há risco de tretas com o mozão, preocupação com dinheiro e planos para o futuro. Mas não esquenta a cabeça à toa porque você só vai conseguir uma coisa: sabotar seu bem-estar. As vibes instáveis irão embora do mesmo jeito que podem chegar e tudo deve mudar da água para o vinho ainda pela manhã. Você vai se entender com o love, os quiprocós serão solucionados e notícias positivas sobre negócio que andou emperrado pode chegar. Tarde produtiva na vida profissional e financeira. Na paixão, é o momento de valorizar seu lado envolvente e seducente. Se está de olho em alguém, explore sua sensualidade para impressionar seu alvo.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O temperamento do seu signo oscila de acordo da Lua e hoje sua estrela guia se estranha com Júpiter pela manhã, revelando que seu lado mal-humorado pode vir à tona – eita, caranguejinha! Muita calma nessa hora para não perder a boa, fazer ou aceitar provocações nas relações pessoais ou no trabalho. Ainda bem que o astral fica pianinho da metade da manhã em diante e tudo deverá rolar de acordo com as suas expectativas. Os colegas estarão mais solícitos e vão te estender a mão no serviço. Também será mais fácil faturar e realizar um ideal de consumo nesse período e, para completar, um sonho de amor tem mais chance de decolar. Tudo azul com o xodó e bons estímulos para firmar o lance com o crush.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quer ter um dia mais sussa, meu cristalzinho? Comece maneirando nos excessos, pois há tendência de passar dos limites nas primeiras horas da manhã. A recomendação é dobrar a atenção com o seu organismo e cuidar com mais carinho da sua saúde, mesmo porquê se a sua energia baixar pode comprometer seu desempenho profissional. Mas o clima melhora cem por cento depois do almoço e as coisas vão se acertar. Os frutos da sua dedicação logo vão aparecer e podem vir em forma de dindim. Se está na pista, há sinal de interesse recíproco com alguém que encontra sempre em seu dia a dia e até no trabalho – arrisca que pode dar match! Com o mozão, o astral fica mais prestativo e tranquilo a partir da tarde.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quintar, quintou, mas convém se apoiar na prudência que herdou do seu signo ao começar o dia, viu bebê? É que as estrelas estão com os humores alterados pela manhã e pode sobrar pra quem não tiver cautela e juízo. Evite criar altas expectativas em relação às finanças e tome cuidado ao lidar com recursos, seus ou de terceiros. Para alívio geral, depois a Lua fica on, sorri para Urano e dá um up no astral, indicando mudanças benéficas e ótimas energias nos contatos pessoais e profissionais. Um clima de camaradagem vai tomar conta no serviço e amizades podem brotar com colegas. Romance e paquera com obstáculos no início do dia, mas depois vão ganhar mais harmonia. Conquista pode virar realidade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tudo certinho, minha querida, meu querido? No começo do dia pode parecer que não, mas vai ficar, te garanto! Só evite se envolver em perrengues familiares e picuinhas alheias para não se estressar logo cedo. Também convém tirar proveito da sua habilidade conciliadora para contornar tretinhas com o mozão. Em contrapartida, logo o astral vai engrenar e tudo deve caminhar sem maiores contratempos. Assuntos de grana terão mais agilidade da metade da manhã em diante e você pode resolver pendências. O trabalho vai render mais à tarde e a vida amorosa também ficará mais protegida nesse período. A cumplicidade vai aumentar na relação a dois e pode rolar uma química irresistível pra quem está na pista.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Calma na alma e mais diplomacia nas palavras, meus irmãos e minhas irmãs astrais! A quinta-feira começa agitada, cobranças podem rolar nos contatos pessoais, no trabalho e numa dessa você pode perder a esportiva facinho. Respire fundo, conte até cem e aguarde as vibes generosas que a Lua e Saturno tão prometendo da metade da manhã em diante. Aí sim, tudo vai fluir bem, confusões serão esclarecidas e suas iniciativas serão bem-sucedidas. Aliás, você vai mandar muito bem ao trocar ideias e experiências com os outros, brilhará nos estudos e em atividades ligadas a comércio e comunicações. Ziquinhas no departamento amoroso serão rapidamente superadas e a sintonia será plena com o love ou o crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sonhando com uma bolada da Mega, Sagita? Quem não, né? Sonhar é bom e não paga imposto, mas enquanto a bufunfa não vem convém controlar as finanças com mais rigor. Tô vendo aqui umas pegadinhas nas primeiras horas da manhã e quem gastar o que não pode ou não tem corre o risco de levar uma rasteira dos boletos. É hora de agir com sabedoria e mostrar juízo ao passar o cartão ou abrir a carteira. Ainda bem que as instabilidades vão perder força e tudo deve entrar nos eixos, inclusive com apoio de parentes e pessoas da sua confiança. Conquistas no trabalho podem trazer boas promessas e até possibilidade de melhoria salarial. No lado amoroso, valerá pegar mais leve nas exigências com o crush ou o xodó.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua segue no seu signo e destaca as suas principais qualidades, Caprica, mas se desentende com Júpiter e pede uma cota extra de paciência até a metade da manhã. Pense duas vezes antes de sair falando o que der na telha porque há risco de perrengues com colegas, a turma de casa e até o mozão. Depois, o clima melhora sensivelmente e você estará no comando da situação. Saberá conversar sem se impor e terá habilidade para expressar suas opiniões, convencendo os outros com ótimo traquejo. Os interesses de trabalho vão fluir sem empecilhos e até a sua vitalidade física e mental deve aumentar. Está a fim de alguém? Avalie bem o momento de se aproximar e siga sua intuição para expressar o que sente.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Olha, se depender das estrelas essa quinta-feira não será molezinha, não, e convém já tirar o pé da cama com o firme propósito de não se estressar, aquariane! Imprevistos e aborrecimentos podem marcar presença nas primeiras horas da manhã, exigindo de você mais discrição, resiliência e muita calma. Faça a sua parte no trabalho e cuide do que mais importa em vez de puxar conversa e comentar assuntos íntimos com os outros. Aos poucos, o astral dá uma melhorada e o setor mais favorecido será o financeiro – um golpe de sorte pode trazer uma graninha inesperada. As relações pessoais e afetivas também vão contar com vibes mais positivas depois do almoço, mas, mesmo assim, não espere muito da paquera.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje convém prestar mais atenção nos conselhos dos astros e anotar os recados, minha consagrada! O dia começa instável e a dica esperta para ficar longe de treta e preju é controlar os ímpetos. Segure a onda ao lidar com dinheiro e esconde o cartão para não correr o risco de gastar na louca. As relações em geral também podem inspirar cuidados e é melhor ir devagar até a metade da manhã – pegue leve! Ainda bem que depois o clima dá uma virada completa e aí sim você vai se entrosar numa boa com colegas, parentes, amigos e o love. Se está na pista, aproveite os estímulos da Lua e de Saturno para encontrar a galera, pois deve render muita paquera. Aliás, alguém da turma pode cair de amores por você.

