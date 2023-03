Confira a coluna Conectado

Senador

O coordenador de bancada de MS, deputado federal Vander Loubet (PT) não esconde de ninguém seu desejo de não ser mais candidato à Câmara e, sim encarar a nova missão de tentar se eleger senador da República. Reconhecido por sua atuação bastante ativa, o deputado assumiu oficialmente a vice-presidência da Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional. O objetivo segundo ele, é fortalecer as relações comerciais e ampliar o acesso de empresas de Mato Grosso do Sul e do Brasil às exportações para a China, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda.

Senado I

Notadamente considerado um grande articulador e pacificador da política, Vander trabalha para colocar no mesmo palanque, a candidatura dele e a do exgovernador, Reinaldo Azambuja (PSDB). Numa aliança inédita a nível de País, mas que já caminha junto na administração de MS. Outra grande ação do deputado, visando essa aproximação pode ser confirmada na agenda que ele mesmo articulou, entre o governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) e a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Bone Guajajara. A ministra confirmou sua vinda nesse próximo fim de semana com sua equipe do ministério para: “Dialogar com o Governo do Estado, a bancada federal e as lideranças indígenas, buscando soluções para as disputas pela terra em MS”.

Alianças

E enganam-se e muito… quem aposta na disputa eleitoral municipal para abalar a relação e a base de alianças do governo. À moda mineiramente Azambuja de ser, o governador Eduardo Riedel não pretende se envolver nas questões de disputas locais. Vai apoiar seus candidatos, sem a abrir guerra com os adversários. Nos colégios maiores, com possibilidade de segundo turno, aí sim valerá a regra máxima da política, se é governo tem que se alinhar, senão…

Embaixador

Toma posse no próximo 23 (quinta-feira) como Embaixador de Turismo do Rio de Janeiro, o sul-matogrossense, jardinense, jornalista e ex-repórter da Rede Globo, Edmar Figueiredo. A Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, foi criada em 2014. Entre as suas ações estão: a capacitação, o marketing e a estruturação do Rio de Janeiro como produto turístico. A Associação tem ainda um Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo – o Ipetur-RJ, que desenvolve uma série de pesquisas sobre o Turismo no RJ, em conjunto com a Fundação Cesgranrio. Ela foi Idealizada, há nove anos, pelo criador do primeiro Prêmio de Turismo do RJ, Professor Bayard Boiteux e pelo Embaixador do Rio, o reconhecido cirurgião plástico, Dr. Rawlson de Thuin.

Bronca

A reunião do presidente Lula com seus ministros era para organizar o balanço de 100 dias de governo, mas começou com uma bronca pública em ministros que fazem anúncios sem comunicar a Casa Civil. O principal destinatário do puxão de orelha foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que havia anunciado passagens aéreas a R$ 200. A ideia pegou de surpresas a indústria da aviação, que não foi consultada, e não havia passado por qualquer teste de viabilidade.

Convite

O Senado vai convidar os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, economistas e presidentes de confederações do setor produtivo nacional para uma sessão de debates. O tema será “juros, inflação e crescimento”. O convite foi aprovado após requerimento de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Convite I

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado também aprovou um convite para que Campos Neto compareça à Casa para se justificar sobre o erro da instituição em relação a dados do mercado de câmbio entre outubro de 2021 e dezembro de 2022, de valor total de US$ 14,5 bilhões.

Positiva

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ao novo arcabouço fiscal foi positiva. Ele vai marcar a apresentação a Lula e à Casa Civil nesta semana. Já a medida provisória para taxação de apostas eletrônicas deve ser editada após a viagem de Lula à China, entre os dias 24 e 30.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.