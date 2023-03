Zeca do PT sente dores e volta para hospital da Capital

O deputado estadual e ex-governador, Zeca do PT voltou na noite de quarta-feira (15), a ser hospitalizado na Cassems na Capital após sentir dores na região do torax.

Zeca passou por uma cirurgia Às pressas na terça-feira (14), para colocar dois stents e desobstruir uma artéria. Ele chegou a receber alta, com direito a foto com familiares em sua rede social agradecendo por todas as orações e apoios, mas precisou voltar para o hospital e ficar em observação.

