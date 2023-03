Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundona chegando com grandes novidades e quem traz é a Lua, que entra em Sagitário, seu irmão do elemento Fogo. Isso quer dizer que você já começa a semana com todo pique para ir atrás das mudanças que deseja na sua vida e tende a se entusiasmar com novas experiências. Só não convém agir por impulso nas primeiras horas do dia porque pode enfrentar empecilhos, sobretudo nos assuntos profissionais. Tente mostrar mais tato, paciência e jogo de cintura ao lidar com pessoas mais velhas e conservadoras. À tarde e à noite, o astral fica uma belezura e um clima de liberdade vai animar seus contatos, contatinhos e contatões. Namoro à distância fica estimulado e as afinidades com o mozão vão se fortalecer.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Seu signo não do tipo que gosta de sair da zona de conforto, mas hoje os astros pedem uma cota extra de coragem para se arriscar em outros interesses ou atividades, pois você pode descobrir muita coisa bacana. O único porém é que precisará ser mais realista nas primeiras horas do dia, quando Saturno se estranha com a Lua. A recomendação é não se empolgar muito com promessas e facilidades, sobretudo nas finanças e amizades, portanto, seja prudente ao lidar com seus recursos e evite emprestar grana ou cartão. Mas o astral melhora ainda pela manhã e aí sim você vai contar com boas vibes no trabalho e nas relações pessoais. Nos assuntos do coração, o clima é de sedução intensa com o love ou o crush.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Semana nova no front e hoje a sua habilidade para se relacionar está na melhor forma, geminianjo! Você vai esbanjar disposição para somar esforços com quem convive e pode se sair muito bem em parcerias e alianças pessoais ou profissionais. Só tenha um pouco de paciência nas primeiras horas do dia, quando divergências em opiniões, modo de agir e trabalhar podem ficar mais evidentes. Será preciso um bom jogo de cintura para evitar atritos, sobretudo com chefes e superiores. Mas depois tudo fluirá numa ótima e você vai contar com apoios importantes. Interesses com o mozão vão ganhar agilidade e os dois estarão mais unidos. Se está na pista há chance de começar um envolvimento promissor com alguém.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua migra para o setor do trabalho em seu Horóscopo e convida a concentrar suas energias nos assuntos profissionais, bebê! Sua vitalidade física e mental fica elevada e tudo indica que irá render bastante no serviço. Também pode mostrar um estilo mais empreendedor e ousado em suas iniciativas, o que deve favorecer seu crescimento. Porém, os astros aconselham a se concentrar melhor em suas tarefas no começo da manhã e não abraçar várias atividades ao mesmo tempo – faça uma coisa de cada vez. Nas relações pessoais, seu jeito estará mais prestativo e não faltará boa vontade para cooperar com os outros, ainda mais com o love. Se está solteira, atração por colega pode se manifestar, caranguejinha!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Querendo notícia boa, meu consagrado, minha consagrada? Aqui tem! Hoje a Lua começa a brilhar em seu paraíso e deixa a estrelinha leonina ainda mais radiante, indicando um momento perfeito para você se dedicar às coisas de que gosta e faz com o pé nas costas. Os talentos criativos que possui ficam a serviço do seu sucesso no trabalho e conquistas estarão a caminho. Só convém ir devagar com o andor nas primeiras horas do dia porque Saturno tá enfezado e pode querer melar os seus interesses financeiros – olhão aberto ao negociar e lidar com grana, bebê! Mas depois você pode esperar vibes sortudas, alegrias e também excelentes promessas na paixão. O crush ou mozão ficará caidinho pelos seus encantos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje tem mudança no cenário astral e se depender da Lua os assuntos do universo doméstico e familiar passarão a ter um destaque maior em sua vida. Você vai se envolver mais com os interesses dos parentes e também contará com ótimo pique para resolver o que for preciso em casa. Só convém agir com mais calma no início do dia para não tretar com ninguém: procure ser mais paciente com o seu pessoal e o recado inclui o mozão, viu bebê? Por outro lado, o astral engrena da metade da manhã em diante e sua produtividade deve subir, sinal de boas energias no trabalho. Tá na pista e quer um amor? Encontro com um ex pode te balançar, mas não decida nada na louca: consulte o coração e avalie bem o que quer.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundona chegando com novidades da Lua e a bonita deixa seu jeito ainda mais expressivo, sociável e descontraído do que já é. Você vai contar com muita agilidade e uma comunicação cativante para começar a semana com tudo no trabalho e na vida pessoal. Só dê mais atenção ao seu organismo nas primeiras horas do dia, pois um probleminha antigo pode incomodar. Mas sua saúde ganha estímulos ainda pela manhã e ficará mais protegida. Tarde oportuna para lucrar com compras, vendas, entregas, encomendas, serviços online e transações comerciais em geral. Altos papos com o love e astral animado na paquera: vai atrair “ene” contatinhos. Já escolheu o crush? Ele pode se declarar antes do que você imagina.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje a Lua diz adeus ao seu signo e conclui a fase Cheia, mas entra na sua Casa da Bufunfa e traz vibes estimulantes para você melhorar seus ganhos. Não vai faltar vitalidade para correr atrás dos seus interesses materiais e ver a cor do dinheiro na sua mão. Mas convém começar o dia de antena ligada para não torrar grana com supérfluos nem atrair tretas nas relações pessoais e afetivas – controle os gastos e a possessividade, bebê! No período da tarde, o astral fica mais favorável e você vai se sentir mais confiante para tudo. Pode conquistar mais segurança, seja no lado profissional ou amoroso. Um clima de estabilidade vai comandar a relação com o mozão e há chance de definir o lance com o crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A semana começa com ótimas notícias da Lua, que desembarca no seu signo e sopra ventos mais prósperos e favoráveis para você. Ela vai realçar suas principais qualidades e também deixará seus instintos mais apurados, sinal de que pode pescar boas oportunidades no ar, ainda mais nos negócios. Porém, Saturno alerta que tensões vão rondar o ambiente familiar nas primeiras horas da manhã e a dica é agir com muito tato para não se meter em conflitos e tretas. Cautela ao lidar com assuntos que envolvam imóveis, bens, espólio, herança e proventos de terceiros. Depois desse período, tudo flui numa ótima, inclusive no amor. Seu lado sensuellen virá à tona e você vai ditar as regras no romance e na paquera.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se tem um signo que domina a arte de ser discreto é o seu e hoje há tendência de se fechar ainda mais por causa das vibes da Lua. Você vai se sentir mais à vontade se ficar na sua e trabalhar no seu canto, longe de agito. Será bom mesmo manter essa postura reservada, assim não corre o risco de se envolver em intrigas e rolos, ainda mais no começo da manhã. Também valerá se empenhar para não remoer mágoas e perrengues antigos, pois pode acabar descontando em quem não tem nada com o pato. Ainda bem que o astral dá uma melhorada à tarde e as coisas devem caminhar de forma mais tranquila na vida pessoal e profissional. Já com o crush ou mozão, talvez tenha que se soltar um pouco mais e quebrar o gelo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Segundou com novidades para os queridos e as queridas de Aquário, que hoje vão esbanjar simpatia, espontaneidade e descontração. A semana já começa animada na vida social e a vontade de interagir com todo tipo de gente estará no comando. Mas convém ter pulso firme ao lidar com grana, já que instabilidades estão previstas nas primeiras horas da manhã. Seja prudente e não se empolgue muito com promessas de dinheiro fácil, pois do céu só cai chuva, bebê! Ainda bem que as tensões logo se dissipam e você terá mais chances de realizar seus planos. Vai render bastante em trabalhos de equipe e fará sucesso nos contatinhos. Amor e amizade vão caminhar lado a lado e você pode se ligar em alguém que conhece.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

De olho em uma vaga de emprego, peixinha? Então aproveite para mexer os seus pauzinhos e marcar entrevistas porque hoje você pode se dar bem. A segundona traz energias estimulantes para a carreira e quem está na batalha por serviço tem mais é que ir à luta. Só convém ter mais paciência e tato no início da manhã e mostrar mais diplomacia, sobretudo com chefes, superiores e pessoas mais velhas. Mas o clima muda a partir da tarde, as coisas vão fluir numa ótima e vitórias podem ser alcançadas no trabalho. Nos contatos e amizades, sua popularidade vai subir e seu carisma pode chamar atenção de um crush que é alvo de muita paquera. No romance, é a hora certa para estabelecer planos e metas com o love.

