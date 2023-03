Morre Guiomar Soares vice-prefeita de Ribas do Rio Pardo

Ribas do Rio Pardo decretou luto oficial por três dias nesta segunda-feira (13), diante da morte da vice-prefeita e professora Guiomar Soares que após três paradas cardiorrespiratórias faleceu na cidade no último domingo (12).

A família tentou uma vaga de emergência para a Santa Casa da Capital, mas não deu tempo. Autoridades e parlamentares da cidade lamentaram a perda.

Professora Guiomar era pedagoga e pós-graduada em Psicopedagogia. Natural de Três Lagoas, era casada, mãe de dois filhos e atuou por 25 anos como professora da rede pública de ensino de Ribas do Rio Pardo.

