São Paulo x Água Santa: veja onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Água Santa entram em campo na noite desta segunda-feira (13), às 19h (de MS), em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Apesar de ser mandante, o Tricolor não jogará no Morumbi, como de costume, já que o Estádio está recebendo shows da banda Coldplay.

O jogo terá transmissão da TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming).

O São Paulo chega ao mata-mata com a terceira melhor campanha, com 23 pontos, apesar de ter sofrido com lesões em toda a primeira fase. O clube foi finalista do torneio nos dois últimos anos, e venceu em 2021. A partida será no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, uma vez que o Morumbi estará sendo utilizado para shows da banda britânica Coldplay. O São Paulo chega reforçado a um momento crucial da competição. Apesar dos altos e baixos na fase classificatória, o técnico Rogério Ceni recebeu importantes reforços, incluindo os zagueiros Beraldo, Arboleda e Diego Costa, bem como o atacante Erison, o que alivia significativamente os problemas de lesões que têm afetado o Tricolor este ano.

Do outro lado, o Água Santa ficou atrás do Tricolor apenas no critério de saldo de gols (13 vs 4). Essa é a primeira vez que o clube de Diadema avançou às quartas de final. Assim, nessa segunda-feira, quer continuar fazendo história. Prováveis escalações

Ceni terá reforços no time para o jogo contra o Água Santa. Quatro jogadores que estavam afastados por lesão podem voltar a ser relacionados: Arboleda, Diego Costa, Beraldo e Erison. Arboleda deve ser titular, enquanto Erison disputa vaga com David, que tem vantagem por ter retornado de lesão antes.

Time provável: Rafael; Orejuela, Arboleda (Beraldo), Alan Franco e Welington; Luan (Méndez), Nestor e Luciano; David (Erison), Wellington Rato e Galoppo

Sem desfalques, o Água Santa deve repetir contra o São Paulo a escalação do time que venceu o Botafogo por 1 a 0 na penúltima rodada, quando a equipe garantiu classificação às quartas. O atacante Bruno Mezenga briga pela artilharia da competição, com cinco gols.

Time provável: Gabriel Mesquita; Reginaldo, Didi, Joilson e Gabriel Inocêncio; Kady, Thiaguinho e Luan Dias; Júnior Todinho, Bruno Mezenga e Bruno Xavier