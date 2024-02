Gildo Amaral deve sair do PSDB e concorrer à Prefeitura de Mundo Novo

“Minha candidatura a prefeito de Mundo Novo é irreversível e caso o PSDB não demonstre intenção de me apoiar, já a partir de março vou dar início as conversas com partidos e grupos políticos que possam abrigar projeto político”. Esta foi a afirmação do vereador Gildo Amaral, filiado ao PSDB e que afirmou estar esperando por uma resposta dos dirigentes do partido sobre a sua intenção de concorrer ao cargo.

O postulante a pré-candidato disse que devido à falta de uma manifestação vê como alternativa aproveitar a janela para troca de partidos que deve abrir em março para mudar de partido e viabilizar sua candidatura.

O descalabro administrativo que vive o município, segundo afirmou Gildo Amaral, só poderia ser revertido com a implantação de medidas de contenção de despesas, pois o município não tem mais capacidade de investimento com recursos próprios.

“No setor de saúde faltam até remédios nos postos, a manutenção de limpeza pública é deficitária, as ruas estão cheias de buracos e as reclamações são muitas por parte da população, enquanto o quadro de funcionários está inchado com 924 pessoas”, afirmou Gildo Amaral.

Policial Civil há mais de 30 anos, Gildo Amaral é vereador já no sexto mandato e acredita que Mundo Novo vive um momento delicado, pois a atual administração não vem cumprindo com o que pode ser considerado atendimento as necessidades básicas da população. Entre outras alternativas, Gildo Amaral afirmou que tem conversado com dirigentes do MDB, PL e União Brasil para que possam caminhar juntos e em umas dessas siglas ele poderá se filiar e lançar sua candidatura.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.