Homem é resgatado no Pantanal após ser atacado por uma das cobras mais perigosas da região

Homem, de 36 anos, precisou ser resgatado às pressas, nessa sexta-feira (20), na região da Nhecolândia, no Pantanal, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após ser atacado pela cobra “boca de sapo”, uma das mais perigosas da região.

Conforme informações, a vítima foi atacada enquanto trabalhava em uma fazenda da região. A serpente também é conhecida como jararaca-cruzeira e possui veneno que pode ser letal ao ser humano.

Outros funcionários da propriedade acionaram o Corpo de Bombeiros e resgataram o homem em um veículo próprio, o levando até a estrada Parque, no Porto da Manga, onde os militares socorreram a vítima.

A picada aconteceu na mão direita e, após resgate, o trabalhador foi levado para o pronto socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento médico necessário. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

