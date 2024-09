Preço do etanol varia até 14,17% em Campo Grande, revela pesquisa do Procon

Pesquisa realizada pelo Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), em setembro, apontou variações significativas nos preços dos combustíveis em Campo Grande. O levantamento realizado entre os dias 16 e 17 de setembro verificou os preços de nove produtos em 14 postos de combustíveis da cidade, revelando oscilações que chegaram a 14,17% no caso do etanol comum.

Conforme o órgão, a maior diferença foi encontrada no pagamento com cartão de crédito, onde o preço do etanol comum variou entre R$ 3,67, no Jardim Leblon, e R$ 4,19, no Jardim Vera Cruz. Nos pagamentos à vista, em dinheiro ou cartão de débito, o preço médio do etanol foi registrado em R$ 3,77.

A gasolina aditivada também apresentou uma variação considerável nas bombas, com diferença de até 12,32% nos preços. Para os consumidores que optam pelo pagamento com cartão de crédito, o valor do litro do combustível varia de R$ 5,67, no Jardim Leblon, a R$ 6,37, no Giocondo Orsi. Já a gasolina comum tem preço médio de R$ 5,74 no pagamento à vista e de R$ 5,89 no crédito.

O Diesel S10, por sua vez, apresentou uma variação de até 5,09%. O preço do litro do diesel comum oscilou entre R$ 5,89 e R$ 6,19, enquanto o da versão aditivada ficou entre R$ 5,99 e R$ 6,19.

Por outro lado, o GNV (Gás Natural Veicular) manteve uma média de R$ 4,63 por metro cúbico em todas as formas de pagamento, mas ainda assim houve um aumento de 7,67% em relação aos valores praticados em julho, quando o combustível custava R$ 4,30.

O comparativo entre os preços de julho e setembro revelou uma alta no GNV e leves variações nos preços do Diesel S10, com aumento de 0,51%. Já o etanol comum e a gasolina comum tiveram uma leve redução nos preços. No etanol, houve uma queda de 0,26%, enquanto a gasolina comum caiu 0,17% no período, considerando os pagamentos em dinheiro ou débito.

O levantamento do Procon/MS reforça a importância de o consumidor pesquisar os preços antes de abastecer, já que as variações podem representar uma economia considerável no bolso, dependendo do tipo de combustível e da forma de pagamento escolhida.

