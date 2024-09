Motorista foge da PRF, mas é capturado com 1,2 tonelada de maconha na BR-163

Homem com idade não divulgada foi preso, nessa sexta-feira (20), na BR-163, em Naviraí, distante 370 quilômetros de Campo Grande, após fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando 1,2 tonelada de maconha.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando deram ordens de parada ao veículo Fiat Toro. O homens não obedeceu o comando e fugiu.

Após alguns quilômetros, o autor foi alcançado e preso em flagrante. Na carroceria da caminhonete foram encontradas centenas de tabletes contendo a droga.

Os policiais notaram, ainda, que o condutor portava dois documentos com nomes diferentes, mas com a mesma foto. Ele foi encaminhado para Polícia Federal em Naviraí, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

