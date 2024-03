Homem é morto com mais de 40 tiros na fronteira

Na última terça-feira (12), um homem identificado como Gregório Gómez, de 35 anos, foi morto em plena luz do dia no município de Villa Ygatimí, um povoado paraguaio próximo a Paranhos, no interior do Mato Grosso do Sul.

Gregório seguia em sua caminhonete Amarok quando foi surpreendido e atacado por pistoleiros, que dispararam cerca de 40 tiros de fuzil contra ele.

Mesmo após o ataque, ele tentou fugir, mas devido à gravidade de seus ferimentos, acabou colidindo com uma casa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: