Pai é preso por agredir e quebrar perna do filho de 4 anos, em Campo Grande

Uma criança de apenas 4 anos que foi vítima de agressão, nesta terça-feira (12), chocou a equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, em Campo Grande. O menino deu entrada na unidade com a perna quebrada, inicialmente alegando uma queda de uma rede, versão contestada posteriormente.

Conforme informações preliminares, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados após a equipe médica e familiares desconfiarem de como o incidente teria acontecido. O pai, inicialmente, relatou que o filho havia se machucado ao cair de uma rede. Mas a mãe da criança, ao chegar ao posto de saúde, iniciou uma discussão, acusando o homem de ter agredido o filho.

Ao ser questionado, o pai admitiu ter “perdido a cabeça” e dado um tapa no garoto enquanto ele estava em uma rede, causando a queda. Mas uma testemunha, que pediu anonimato, apresentou à polícia outra versão, afirmando que o pai agredia o menino e o filho mais novo com frequência. Segundo essa testemunha, na manhã da terça-feira (12), o homem teria chutado a perna do filho, além de desferir um soco nele.

Ainda de acordo com informações preliminares, o Conselho Tutelar, que já havia registrado atendimentos à família desde 2022, confirmou que o pai procurou a instituição em fevereiro, buscando intervenção após a mãe sair de casa levando os filhos. A conselheira Sandra de Souza Szablewiski informou que não havia denúncias de agressões às crianças até então.

Após o interrogatório na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), o pai foi preso e está previsto que passe por audiência de custódia nesta quarta-feira (13). A criança foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande com suspeita de fratura no fêmur.

