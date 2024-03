Motorista de aplicativo foi sequestrado durante roubo em Corumbá e levado para a Bolívia

No último domingo(10), em Corumbá, um homem de 42 anos motorista de aplicativo foi sequestrado durante o roubo do seu próprio carro. Posteriormente, ele foi levado para Bolívia onde ficou em cárcere privado.

O carro da vítima é um Chevrolet Prisma, de cor chumbo. Segundo informações do site Diário Corumbaense, o homem, que pediu para não ser identificado, contou que trabalha como motorista de aplicativo nas horas vagas e estava esperando corrida na madrugada, em frente a uma casa de eventos, na rua José Fragelli, esquina com a Alameda Laura Martins Pinheiro, parte alta de Corumbá, quando quatro indivíduos apareceram e solicitaram uma corrida. Durante o trajeto, um desceu e ficaram três no veículo.

“Foi quando eles me renderam. Um colocou uma faca no meu pescoço, outro na região do abdômen e acho que uma arma de fogo nas minhas costas. Eles trocaram de lugar, me colocaram no banco do carona na frente e baixaram o assento. Não consegui ver mais nada, apenas umas luzes. Quando me levantaram, já estava na Bolívia”, relatou o motorista.

Ainda no automóvel, ele se recorda que os autores tentaram vender o carro das 02h às 04h. “Eu permaneci no banco do passageiro, sem reagir, sem esboçar nenhum movimento, enquanto eles iam oferecendo o carro. Comecei a passar mal, a querer vomitar, quando decidiram me levar para uma casa, bem humilde, me colocando em um quarto com uma cama”, relatou. Havia moradores na residência, porém, pelo o que percebeu, não sabiam o que estava acontecendo.

A vítima ficou sendo vigiada por dois dos envolvidos, enquanto o terceiro saiu para vender o carro. “Eu fiquei bem quieto na cama e eles olhavam pela fresta na porta. Me lembro muito bem que durante aquelas horas do roubo, um deles queria me matar, mas o que estava no ‘controle’ dizia que não, era para esperar.”

A vítima permaneceu na casa até umas 06h, quando, junto com os autores foi para Puerto Quijarro, onde por volta das 08h30, o carro foi vendido. “Eles conseguiram vender o carro para um boliviano. Eu permanecia calado, quando então, eles disseram que iriam me liberar. Me colocaram em uma mototáxi boliviano, eles também subiram em mototáxis para me acompanhar, mas, durante o trajeto, desviaram e o mototáxi que me trouxe, me deixou na fronteira”, disse a vítima, revelando ainda que celular e a carteira dele foram devolvidos.

Chorando, o motorista disse que a todo momento pensou o pior.

“Eu orava muito, ainda mais quando estava na casa onde me colocaram. Não podia fazer nada, só pensava na minha filha e na minha esposa e que não poderia perder a minha vida por um carro. Claro, é revoltante, pois ver seus bens conquistados sendo levados é ruim, nunca tive um registro pela polícia, nada. Mas ainda bem que mantive a calma”, frisou, acreditando que foi por conta disso que foi liberado.

Já em Corumbá, o motorista de aplicativo procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como “extorsão mediante sequestro”.

Com Informações do Jornal Diário Corumbaense