Homem é encontrado morto a facadas após sequência de violência em frente ao Centro POP, em Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste domingo (12), em frente ao Centro POP, na Rua Joel Dibo, em Campo Grande. O caso ocorreu poucas horas após outro homem ser brutalmente espancado no mesmo local.

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida por seis golpes de faca, sendo quatro deles profundos. O corpo foi localizado a cerca de nove metros do ponto onde, ainda durante a madrugada, um homem de 30 anos havia sido encontrado com diversos ferimentos na cabeça, após ser espancado a pedradas.

A Polícia Militar informou que, até o momento, não há confirmação de que os dois casos estejam relacionados. No entanto, moradores da região relataram que um homem conhecido como “Neguinho” teria feito ameaças de morte contra duas pessoas nas proximidades.

“Parece que um homem chamado ‘Neguinho’ ameaçou dois de morte aqui na frente, mas a gente não sabe”, disse um morador.

Testemunhas também afirmaram que houve confusão desde a madrugada. “Estavam brigando a manhã toda aqui, desde a madrugada, mas isso é como sempre, né?”, relatou um vizinho.

A vítima encontrada morta não portava documentos e, segundo os indícios iniciais, pode ser uma pessoa em situação de rua. A idade ainda não foi confirmada.

Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações), da Polícia Militar e da perícia estiveram no local para os levantamentos iniciais.

O caso será investigado para apurar a autoria, motivação e possível relação entre os episódios de violência registrados na região.

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