Crianças são empurradas ao tentar defender mãe de agressão em Sidrolândia; padrasto é preso

Uma mulher de 36 anos foi agredida pelo companheiro, de 55, na noite de sábado (11), na Vila Santa Marta, em Sidrolândia. Durante o ataque, os filhos menores da vítima tentaram intervir para protegê-la, mas acabaram sendo empurrados pelo suspeito contra um banco de madeira.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após um morador relatar que uma mulher gritava por socorro em uma residência da região. Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram o suspeito deixando o local em uma motocicleta, em alta velocidade.

O homem foi abordado e confirmou que havia se desentendido com a companheira. Já na residência, a vítima relatou que mantém relacionamento com o autor há cerca de nove anos e que ele passou a morar com ela há aproximadamente quatro meses — período em que as discussões teriam se intensificado.

Segundo o relato, o agressor chegou ao imóvel, derrubou o portão e avançou contra a mulher armado com duas facas, atingindo o pulso direito dela. Durante a agressão, as crianças tentaram defender a mãe, mas foram empurradas contra um banco de madeira.

As facas utilizadas no ataque não foram localizadas. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. O caso será investigado pelas autoridades.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais