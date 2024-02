Homem é agredido por seguranças noturnos no jardim Sayonara

Na sexta-feira (16), um homem de 31 anos, residente no bairro Jardim Sayonara, região oeste de Campo Grande, foi brutalmente agredido por pelo menos três seguranças noturnos, resultando em ferimentos graves que o deixaram inconsciente. O caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pelas autor

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima teve um desentendimento com um vigilante noturno na região onde reside. Ao conseguir se proteger de uma tentativa de agressão por parte desse indivíduo, outros dois homens, também identificados como vigilantes, surgiram no local e passaram a agredi-lo com cassetetes.

A vítima, mesmo tentando se defender, acabou desmaiando devido à brutalidade dos golpes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu o homem inconsciente até a Santa Casa. Os ferimentos foram tão graves que ele precisou receber 21 pontos na região da cabeça e 10 no supercílio.

