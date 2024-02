Homem é preso enquanto traficava drogas dentro de hilux prata

A Polícia Civil de Rio Brilhante efetuou a prisão de um homem de 35 anos nesta sexta-feira (16/02) por envolvimento no crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu após denúncias anônimas indicarem que um suspeito estaria comercializando entorpecentes em uma caminhonete Hilux prata, no cruzamento das Ruas Sidney Coelho Nogueira com Mohamed Alle.

Agentes da delegacia passaram a monitorar a região e constataram a presença da caminhonete descrita nas denúncias, com usuários se aproximando do veículo. Duas pessoas foram abordadas e revistadas, sendo encontrada uma porção de cocaína com cada uma delas.

Após a abordagem, uma busca no veículo revelou 23 porções de cocaína prontas para venda, armazenadas em um frasco branco, além de mais quatro porções em um envelope utilizado para depósito bancário. Também foram apreendidos uma máquina de cartão, dinheiro, celulares, cartões bancários e envelopes similares aos utilizados para armazenar a droga.

O condutor da caminhonete foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, juntamente com os outros envolvidos, e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as medidas legais.

