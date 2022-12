Hoje é último dia para empregadores pagarem o 13º salário

Hoje (20) é o último dia para os empregadores pagarem a segunda parcela do 13º salário. O pagamento é devido aos trabalhadores com carteira assinada, urbanos e rurais, incluindo os empregados domésticos.

Quem trabalhou por pelo menos 15 dias tem direito a receber o 13º proporcional. O prazo para a primeira parcela terminou em novembro.

Segundo o Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, cerca de 85,5 milhões de brasileiros recebem o décimo terceiro neste ano. O valor em média, do pagamento é de R$ 2.672.

Ainda de acordo com o Dieese, o rendimento extra deve injetar R$ 250 bilhões na economia este ano.

Com informações da Agência Brasil.

