Durante banho de sol, interno discute com companheiros e é espancado em presídio

Um interno de 38 anos, foi espancado por outros presos durante banho de sol na tarde de ontem (19), no presídio masculino de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. Ele relatou aos agentes que vinha sendo perseguido por um dos companheiros sobre uma camiseta que havia desaparecido.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o interno relatou que está na penitenciária há aproximadamente um mês, onde cumpre pena por tráfico de drogas. Em depoimento, disse que desde quando chegou no presídio, vem sendo perseguido por um interno que está localizado na cela ao lado.

Na tarde de ontem (19), por volta das 13, todos os internos foram para o banho de sol, quando a vítima teria questionado o agressor sobre duas camisetas que havia sumido. Em resposta, o rapaz disse que não gostava de homem e passou a agredir com socos e chutes.

Segundo o registro, todos os detentos que estavam em banho de sol também teriam o agredido. Dois desses presos, já identificados. A briga foi contida pelos agentes penitenciários e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Rio Brilhante como lesão corporal dolosa.

