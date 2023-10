Guarda Civil da Capital receberá recursos para segurança nas escolas

O Projeto Escola Segura, desenvolvido pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, foi classificado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para habilitação do Edital Escolas, que visa fortalecer as capacidades institucionais dos órgãos de segurança pública para atuação nas escolas. Foram 789 propostas, segundo a união, com 132 habilitadas, entre as quais está a capital sul-mato-grossense, na 12ª posição.

O documento trata da liberação de R$ 150 milhões, para financiamento a projetos estaduais e municipais, que serão utilizados em ações para o enfrentamento e prevenção de crimes no contexto escolar. Campo Grande avança agora para a fase de análises e diligências e, ao final da etapa, poderá ser efetivado o convênio, que prevê para o Município, investimento de R$ 840 mil, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), mais R$ 74 mil de contrapartida da Prefeitura, totalizando R$ 914 mil.

O montante será investido na aquisição de sete viaturas para o reforço da ronda escolar nas sete regiões de Campo Grande, sendo uma para cada região, além da compra de colete balístico e arma de condutividade elétrica, além da especialização do efetivo. O Edital integra o Programa Nacional de Segurança nas Escolas, que visa reduzir a incidência de violências e crimes no ambiente escolar, por meio do aparelhamento das instituições de segurança pública envolvidas.

