Cinco projetos e debate sobre segurança nas escolas estão na pauta

Vereadores da Capital irão apreciar cinco projetos na próxima terça-feira (25), e a palavra livre será conduzida pela doutora em educação, Ângela Maria Costa que abordará o tema da segurança nas escolas.

A educadora foi convidada pelo vereador Ronilço Guerreiro.

Todas as propostas serão apreciadas em primeira discussão. O projeto de lei n.10.487/21, declara de utilidade pública municipal o projeto Uma Mão Amiga, associação civil sem fins lucrativos, de autoria do vereador Professor Juari.

Também será votado o projeto de lei n. 10.727/22, que institui o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas no município de Campo Grande /MS. Os autores do projeto, são os vereadores Otávio Trad, Junior coringa, Edu Miranda e Ademir Santana.

Será votado ainda, os projetos 10.738/22, que inclui no calendário de eventos da cidade de campo grande o aniversário da Independência da Bolívia, de autoria do vereador Papy e o 10.834/22 que declara de utilidade pública municipal a entidade “Associação Casa de Oração Caboclo Pena Branca”, projeto do vereador Ronilço Guerreiro.

Por fim, será votado o projeto do vereador Paulo Lands, n.10.872/23, que institui a Semana da Conscientização sobre a Menopausa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.